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SAS, Austrian Airlines та Swiss призупиняють польоти в Україну

Деякі з них також уникатимуть повітряного простору України.

SAS, Austrian Airlines та Swiss призупиняють польоти в Україну
Фото: journalist.today

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) тимчасово зупиняють виконання більшості рейсів в Україну на тлі зростання напруженості в регіоні.

Так, скандинавська авіакомпанія SAS скасувала рейс Осло-Київ, призначений на 22 лютого, на тлі загострення безпекової ситуації. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії.

SAS також уникатиме повітряного простору України до 27 лютого. Рішення про рейс 1 березня авіакомпанія ухвалить пізніше, додав представник компанії.

Як повідомляє avianews.com, Austrian Airlines зупиняє рейси до Києва та Одеси до кінця лютого. 20 лютого Austrian Airlines виконає спеціальні рейси з Києва та Одеси для вивезення пасажирів. Рейси Відень-Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі.

Swiss призупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюрих з 21 по 28 лютого. В авіакомпанії наголосили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

Авіакомпанії Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) входять до Lufthansa Group. Вчора стало відомо, що німецький авіаконцерн призупиняє польоти в Київ і назад. Це стосується усіх вильотів з понеділка, 21 лютого - до 28 лютого 2022 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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