Британія та США домовилися про торгівельні санкції проти Росії, - Джонсон

Санкції мають бути більш потужними, ніж раніше.

Велика Британія та США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше.

Про це прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у інтерв'ю BBC.

Обмеження з боку двох країн включатимуть заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах стерлінгах і доларах. За словами британського лідера, це крок, який "завдасть дуже-дуже сильного удару Росії".

Раніше Джонсон заявив, що Росія планує почати найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Україна може зіткнутися з "найгіршим сценарієм" вторгнення Росії уже наступного тижня.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 20 лютого, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Вони обговорювали ситуацію навколо України.