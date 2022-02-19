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У Туреччині перекинувся автобус з туристами, шестеро загиблих

Водіїв після аварії затримали.

У Туреччині перекинувся автобус з туристами, шестеро загиблих
Фото: Hurriyet

У Туреччині перекинувся туристичний автобус, внаслідок аварії загинули 6 людей, понад 40 пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Аварія сталася на 47-му кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії.

Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус вилетів з проїжджої частини та перекинувся. На момент аварії в автобусі перебували 47 людей, в тому числі двоє водіїв.

Водіїв після аварії затримали. Наразі на місці ДТП працюють екстрені служби, медики та поліція.

"За інформацією турецьких правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих унаслідок аварії туристичного автобуса на автомагістралі Конья-Аксарай", - написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Нагадаємо, що 15 лютого в Херсоні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та легкового автомобіля. У лікарню доставили трьох постраждалих - водія автомобіля та двох пасажирів маршрутки.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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