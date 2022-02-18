У адміністрації Байдена стурбовані наміром Зеленського поїхати до Мюнхена на тлі ескалації, - NBC

Чиновники адміністрації стурбовані тим, що зараз для Зеленського занадто ризиковано залишати країну.

Адміністрація Байдена стурбована планами президента України Володимира Зеленського покинути країну цими вихідними для участі в Мюнхенській конференції з безпеки на тлі ескалації обстаноки на сході України.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох людей, знайомих з цим питанням.

Зазначається, що чиновники адміністрації стурбовані тим, що зараз для Зеленського занадто ризиковано залишати країну, враховуючи можливість конфлікту, і що президент Росії Володимир Путін може якимось чином скористатись його відсутністю.

Зі свого боку речник президента України Сергій Никифоров сказав, що Володимир Зеленський стежить за ситуацією, і остаточне рішення буде увалене найближчими годинами.

"Сьогодні вранці Президент Зеленський планував відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки. Зараз ми спостерігаємо за ситуацією, яка стає дедалі драматичнішою. Якщо буде драматична ескалація чи якісь тривожні повідомлення, він може змінити своє рішення. Поки що ми все ще чекаємо, що станеться", - сказав Сергій Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи повідомляв хтось з адміністрації президента Джо Байдена уряду Зеленського, що чиновники США не вважають гарною ідеєю для нього покидати країну наразі, речник Держдепартаменту Нед Прайс ухиливсявідвідповіді.

"Ми вказали, що це рішення має прийняти він", – сказав Прайс.

Зустріч Камали Харріс і Зеленського запланована на суботу.

Високопоставлений чиновник адміністрації перед від’їздом віце-президента США до Мюнхена охарактеризував її зустріч із Зеленським як "реальну можливість підкреслити нашу відданість суверенітету та територіальній цілісності Україниі".