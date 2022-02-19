У Росії почалися ядерні навчання, Путін і Лукашенко спостерігають за ними з Кремля

Маневри із застосуванням балістичних і крилатих ракет анонсували за день до їхнього початку.

У Росії в суботу, 19 лютого, почалися військові навчання із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Про проведення ядерних навчань Міноборони РФ повідомило напередодні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, спостерігають за навчаннями "сил стратегічного стримування" із ситуаційного центру у Кремлі, передає російський "Интерфакс".

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив агентству, що глава російської держави дав старт навчанням.

Як передає агентство РБК, під час навчань 19 лютого було проведено пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал", крилатих ракет "Калибр" та гіперзвукової ракети "Циркон". В Астраханській області запустили "Искандер", з Плесецька – "Ярс", з Баренцевого моря – "Синеву", повідомили в Кремлі.

Напередодні Міноборони повідомило, що військові маневри відбудуться із залученням Повітряно-космічні сили, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Хоча навчання анонсували за день до їхнього проведення, Міноборони РФ заявило, що ядерні маневри було сплановано заздалегідь.

Раніше газета Financial Times із посиланням на джерела писала, що Росія перенесла ядерні навчання з осені на лютий. Співрозмовники видання розцінили це як застереження НАТО та пов'язали з ймовірним вторгненням Росії на територію України.

Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ, йдеться у публікації. За даними Федерації американських учених, в арсеналі Росії трохи менше за 4500 ядерних боєголовок.