Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
Бутусов і Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі
Бутусов і Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі
Лавров звернувся до США "по понятіям": "пацан сказав – пацан зробив"
Лавров звернувся до США "по понятіям": "пацан сказав – пацан зробив"
Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
​Операція «Евакуація»
​Операція «Евакуація»
У мережі повідомляють про сильний вибух в окупованому Луганську
У мережі повідомляють про сильний вибух в окупованому Луганську
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
ГоловнаСвіт

У Росії почалися ядерні навчання, Путін і Лукашенко спостерігають за ними з Кремля

Маневри із застосуванням балістичних і крилатих ракет анонсували за день до їхнього початку.

У Росії почалися ядерні навчання, Путін і Лукашенко спостерігають за ними з Кремля
Фото: topspb.tv

У Росії в суботу, 19 лютого, почалися військові навчання із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Про проведення ядерних навчань Міноборони РФ повідомило напередодні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін та Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, спостерігають за навчаннями "сил стратегічного стримування" із ситуаційного центру у Кремлі, передає російський "Интерфакс".

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив агентству, що глава російської держави дав старт навчанням.

Як передає агентство РБК, під час навчань 19 лютого було проведено пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал", крилатих ракет "Калибр" та гіперзвукової ракети "Циркон". В Астраханській області запустили "Искандер", з Плесецька – "Ярс", з Баренцевого моря – "Синеву", повідомили в Кремлі. 

Напередодні Міноборони повідомило, що військові маневри відбудуться із залученням Повітряно-космічні сили, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Хоча навчання анонсували за день до їхнього проведення, Міноборони РФ заявило, що ядерні маневри було сплановано заздалегідь.

Раніше газета Financial Times із посиланням на джерела писала, що Росія перенесла ядерні навчання з осені на лютий. Співрозмовники видання розцінили це як застереження НАТО та пов'язали з ймовірним вторгненням Росії на територію України.

Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ, йдеться у публікації. За даними Федерації американських учених, в арсеналі Росії трохи менше за 4500 ядерних боєголовок.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також