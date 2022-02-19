Кулеба запросив Трійку ОБСЄ в Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

Із візитом очікують на голів МЗС Польщі, Швеції та Північної Македонії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Трійку ОБСЄ невідкладно здійснити візит в Україну.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня", – написав він.

Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022

Трійка ОБСЄ складається із міністра закордонних справ головуючої країни – зараз це глава МЗС Польщі Рау, а також міністра колишньої головуючої (Анн Лінде, Швеція) та наступної (Османі, Північна Македонія).

Цього понеділка генсек ОБСЄ Хельга Шмідт утретє в історії застосувала інструментарій раннього попередження конфліктів у звʼязку з діями Росії проти України.

До цього Україна звернулась із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час.

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

РФ не відповіла на запит, після чого Україна скликала зустріч. Від зустрічі країна-агресор відмовилася також і аргументувала це тим, що "не веде незивчної військової діяльності".