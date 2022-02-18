Спостерігачі ОБСЄ масово пішли у відпустку, ядром СММ ОБСЄ в Україні стали спостерігачі з РФ і країн СНД

Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні.

Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого, передає "Радіо Свобода".

Згідно з інформацією, яку журналісти проєкту Донбас Реалії отримали в одному з розвідувальних органів України,понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження про евакуацію.

"Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД", – сказано в повідомленні.

У Місії не спростували і не підтвердили цю інформацію. Водночас послалися на повідомлення для преси від 13 лютого. Як зазначено в ньому, окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну протягом наступних кількох днів.

За даними ЗМІ, станом на 14 лютого відкликати своїх представників із СММ ОБСЄ в Україні через побоювання щодо можливого вторгнення Росії вирішили США та Великобританія.

Згідно з офіційними даними, на кінець січня 2022 року чисельність місії ОБСЄ в Україні становила 680 спостерігачів із 43 країн. З них представників США 57, Великобританії – 40.

Більшість спостерігачів СММ ОБСЄ базується у Донецькій області.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.