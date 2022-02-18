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Секретар РНБО: "Росія видала 800 тисяч паспортів і вимагає вибори. Це неможливо"

Данілов наголосив, що Україна виступає за виконання Мінських домовленостей.

Секретар РНБО: "Росія видала 800 тисяч паспортів і вимагає вибори. Це неможливо"
Фото: скріншот відео

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі висловився про те, що Росія порушує Мінські домовленості.

"Видала 800 тисяч паспортів і вимагає вибори. Це неможливо", - сказав Данілов.

Він додав, що Україна може вести переговори тільки з Росією, а не ватажками так званих "ЛДНР".

"Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності, вони не ухвалюють жодних самостійних рішень", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні Росія відмовилася брати участь в позачерговому засіданні контактної групи. А так звані "МЗС" самопроголошених республік поширили в медіа свою заяву про те, що їхні представники не будуть брати участь в роботі контактної групи. Бойовики заявили, що "Київ провокує військовий конфлікт", щоб "піаритися" на зустрічі контактної групи з безпеки.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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