Міністр оборони Резніков виступив за легалізацію зброї

"Люди повинні мати право на зберігання короткого ствола... Це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно".

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 18 лютого, виступив за ухвалення закону, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її.

Під час години запитань до уряду у Раді глава Міноборони висловив переконання, що це треба зробити.

"Я переконаний, що це треба зробити. Тому що в Україні немає закону, який в принципі регулює обіг зброї. В нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано", – зазначив очільник Міноборони (цитата за "Слово і Діло", – ред.).

Учора в інтерв’ю агентству РБК-Україна міністр оборони України наголосив, що легалізація зброї для самозахисту цивільних осіб допоможе убезпечити громадян.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", – заявив міністр.

При цьому Резніков зазначив, що бойова зброя сил територіальної оборони повинна зберігатися належним чином, а резервісти, які підписали контракт, зобов'язані пройти відповідні навчання.

"Це різні типи зброї, одне з іншим не пов'язане. Але коли потенційні недоброзичливці будуть знати, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", – додав глава Міноборони.

Нагадаємо, в березні 2021 року Рада відмовилася ухвалювати законопроєкти про легалізацію зброї. Народні депутати відхилили законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї", а також альтернативний до нього проєкт №4335-1.

Зокрема, законопроєкт №4335 пропонував дозволити придбання та зберігання зброї, тоді як альтернативний проєкт №4335-1 передбачав дозвіл і на її носіння.

У вересні 2019-го президент Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї. На його думку, легалізація зброї "видається передчасною, не може бути підтримана".

У 2015 році одну петицію за легалізацію зброї вже було направлено президентові Петру Порошенку, але ніякого результату це не дало. Порошенко заявляв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації.

Раніше тодішній голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, а нині глава МВС Денис Монастирський уточнював, що в разі ухвалення закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

У вересні 2021-го Монастирський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що вважає за необхідне ухвалити в Україні закон про зброю. Проте виступає проти легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї.