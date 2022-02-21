Путін і Байден погодились узяти участь у саміті з безпеки, який запропонував Макрон

Зазначається, що зустріч відбудеться лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з "безпеки і стабільності в Європі", провести який запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомляють Єлисейський палац і Білий дім.

Центральною темою саміту буде Україна, а саме – ситуація на Донбасі та загроза вторгнення російських військ.

Зазначається, що Джо Байден і Володимир Путін "прийняли принцип саміту", але він відбудеться лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Підготувати саміт мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі 24 лютого.

Нагадаємо, 20 лютого президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися, що необхідно провести засідання Тристоронньої контактної групи з приводу загострення на Донбасі.