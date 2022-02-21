Байден вийшов із заявами щодо України через наказ Кремля про продовження підготовки до наступу, – New York Times

Видання з посиланням на американську розвідку пише, що російське військове командування на місцях концентрації біля України отримало від Путіна "добро" на вторгнення.

Минулого тижня американська розвідка дізналася про наказ Кремля продовжити підготовку до вторгнення в Україну. Саме через це президент США Джо Байден виступив із заявою про рішення президента РФ Володимира Путіна знову напасти.

Такі повідомлення New York Times і CBS цитує "Російська служба BBC". За даними цих видань, російське військове командування на місцях концентрації біля України отримало від Путіна "добро" на вторгнення та розробляє конкретні плани маневрів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вказував, що провокації Росії та операції під фальшивими прапорами можуть бути використані в якості виправдання вторгнення.

"Те, що ми спостерігаєм, свідчить про те, що президент Путін ухвалив рішення про напад на Україну. У вихідні ми бачили провокації, влаштовані російськими чи сепаратистськими силами, а сьогодні вранці зʼявились новини, що навчання за участі 30 000 російських військ, які Росія проводила в Білорусі і які мали закінчитись, будуть продовжені через напруження на сході України – напруження, створеного Росією і сепаратистськими силами, які вона там підтримує", – заявив він.

Міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу 21 лютого повідомив, що РФ поки не сформувала всіх елементів ударних угруповань на українських кордонах. Водночас він сказав, що рішення про напад у Кремлі уже підписано, але маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозвʼязання масштабної війни є і залишається.



