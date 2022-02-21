​Макрон відклав висунення кандидатури на посаду президента через ситуацію в Україні, - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон відклав оголошення про висунення своєї кандидатури на президентських виборах, оскільки наразі всі його зусилля спрямовані на врегулювання кризи навколо України.

Про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"Усю енергію він спрямовує на (врегулювання, - ред.) кризи навколо України, яка змінює плани. Важко виступати кандидатом, коли біля воріт Європи - війна", - сказав співрозмовник телеканалу.

За його словами, кандидатура Макрона на наступний президентський термін і так очевидна, але для висунення потрібен "більш відповідний момент".

Французькі ЗМІ повідомляли, що Макрон оголосить про висунення кандидатури для участі в президентських виборах протягом минулого тижня.

За результатами опитування передвиборчих настроїв у Франції, яке провів Інститут вивчення громадської думки IFOP, Макрон лідирує серед усіх претендентів на посаду президента.

Нагадаємо, Макрон запропонував президенту Росії Володимиру Путіну і президенту США Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, обидві сторони погодилися.

Кілька днів тому Байден оголосив, що має підстави говорити про вже ухвалене рішення Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Президент США зазначив, що наразі можна спостерігати швидку ескалацію ситуації в Україні.