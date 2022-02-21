Український снаряд “повністю зруйнував місце несення служби прикордонників у Ростовській області", – російські ЗМІ (оновлено)

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про “влучення українського снаряда в ростовський об’єкт прикордонної служби”.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

“Снаряд, запущений з території України, 20 лютого вранці повністю зруйнував місце несення служби прикордонників у Ростовській області поблизу держкордону”, – йдеться у повідомленні російського ЗМІ.

Інцидент, внаслідок якого ніхто не постраждав, стався нібито о 09:50.

“Йдеться про снаряд невстановленого зразка. Повністю зруйновано об'єкт, розташований за 150 метрів від російсько-українського кордону”, – додало видання.

Оновлено. Державна прикордонна служба України наголосила, що заява ФСБ РФ про нібито обстріл з території України – свідома провокація.

"Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області. Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км", - йдеться в повідомленні ДПСУ

Прикордонники також наголосили, що інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило.

В той же час, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області.

У штабі операції Об'єднаних сил також наголосили, що повідомлення про обстріли з боку ЗСУ не відповідають дійсності.

"Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Цього разу, агресор вдався до звинувачень українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. Це не відповідає дійсності. Продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує «господарське приміщення», ані ж прикордонний пункт", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, наголосили в штабі, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення.

"Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні ЗСУ артилерійських систем, ураження зазначеного «господарського приміщення» є неможливим. Крім цього, російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону. Офіційно повідомляється, що підрозділи ЗСУ знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що після зростання кількості обстрілів на Донбасі з17 лютого розпочалася нова фаза гібридної війни з боку Росії.

За вихідні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив 10 фейків щодо ситуації в ОРДЛО.

За словами Ткаченка, ЗМІ ОРДЛО і Росії фактично працюють за темниками, один з варіантів якого отримала українська влада.

У Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників. Знімальним групам пропагандистів доручили відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.