Боррель: ЄС продовжує всебічно підтримувати Україну

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Брюсселі підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та намітили конкретні заходи для посилення її стійкості й безпеки.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми мали зустріч із міністром закордонних справ Кулебою і підтвердили нашу єдність, рішучість і солідарність з Україною. Тому що безпека України - це наша безпека. Ми продовжуємо підтримувати Україну на всіх фронтах. Сьогодні ми формально ухвалили рішення, запропоноване Європейською комісією, та надали 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні", - сказав Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

За його словами, європейські міністри також погодилися щодо рішення про підтримку української армії та вдосконалення професійної військової освіти в Україні з використанням можливостей Європейського фонду миру. ЄС також збільшить підтримку України у розвитку спроможностей із захисту проти кібератак і дезінформації та невдовзі направить в Україну експертну місію.

17 лютого Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.