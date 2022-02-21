Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ

Питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з "республіками" Рада Федерації розгляне 22 лютого.

Росія визнає окуповані нею території Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" у межах, "які зараз фактично встановлені". Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації Росії у міжнародних справах Андрій Климов.

"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій", - наводить слова російського сенатора ТАСС.

Климов зауважив, що питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з "республіками" Рада Федерації розгляне 22 лютого.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.