"Наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій", – МЗС України

РФ грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Рішення президента РФ Володимира Путіна визнати терористичні "ЛНР" та "ДНР" незалежними республіками може означати фактичний вихід Росії із Мінських угод. Україна засуджує такі кроки Кремля і вимагає запровадити стосовно Росії санкції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення РФ про визнання так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки» не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей", – зазначив Ніколенко.

В українському зовнішньополітичному відомстві сподіваються на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту шляхом перемовин.

"Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту", – зазначається в заяві МЗС.

Ніколенко додав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить постійні переговори, а подальші кроки залежать від реакції світу на рішення РФ.

Раніше сьогодні президент Польщі закликав негайно запровадити санкції стосовно Росії, оскільки Путін підриває європейський порядок. Анджей Дуда наголосив, що "лише жорстка позиція та політичний захист України можуть зупинити агресора".

Утім, як стверджує Reuters із посиланням на джерело в адміністрації президента США, рішення ввести російські війська на Донбас не є причиною для масштабних санкцій. У Білому домі вважають, що це не нове вторгнення, оскільки це територія, яку вони вже зайняли. Водночас Білий дім вважає, що повномасштабне вторгнення в Україну все ще може відбутися в будь-який час.

Раніше президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення.