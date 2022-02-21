Посольство Ізраїлю переїжджає до Львова

Посольство Ізраїлю переїжджає із Києва до Львова.

Цю інформацію LB.ua підтвердили джерела.

Перебування на новому місці - тимчасове.

Про свої наміри перебазувати працівників на Західну Україну в ізраїльському посольстві заявили 14 лютого. Тепер це рішення остаточне.

Нагадаємо, 20 лютого закрили консульський відділ посольства Нідерландів у Києві. З міркувань безпеки було ухвалено рішення тимчасово перенести діяльність посольства з Києві до Львова.

18 лютого аналогічний крок зробила Великобританія.

13 лютого стало відомо, що до Львова переїхала основна команда посольства США та керівники відділів. Заявили про переведення своїх дипломатів Канада та Австралія.