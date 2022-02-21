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Стефанчук попросив Швецію підтримати звернення до парламентів світу про неприйнятність військового шантажу щодо України

Це прохання Голова Верховної Ради озвучив під час відеоконференцію зі спікером шведського парламенту.

Стефанчук попросив Швецію підтримати звернення до парламентів світу про неприйнятність військового шантажу щодо України
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук попросив спікера Риксдагу Швеції Андреаса Норлена засудити нарощування збройних сил РФ вздовж кордонів України, а також протиправні дії Росії на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомили в Секретаріаті Голови ВРУ.

Під час відеоконференції очільники парламентів обох країн обговорили безпекову ситуацію навколо України та шляхи деескалації. Стефанчук поінформував Норлена про те, що на тимчасово окупованих територіях Росія влаштовує низку провокацій і бажає звинуватити у цьому Збройні сили України

"Українська сторона завжди заявляла і заявлятиме, що не бачить жодних підстав для того, щоби військовим шляхом повертати тимчасово окуповані території. Водночас ми попереджаємо, що даватимемо відсіч у разі спроб агресора зробити наступ на територію України", – наголосив Стефанчук. 

Він попросив Швецію підтримати звернення Верховної Ради України від 25 січня до парламентів світу про неприйнятність військового шантажу щодо України. 

"Прошу, щоби Риксдаг Швеції дав також належну політичну оцінку новій хвилі репресій Росії проти громадян України на тимчасово окупованих територіях, а також проти корінного кримськотатарського народу в Криму", - зауважив Стефанчук.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів - громадян України. "За" проголосували 314 нардепів, не голосувала тільки фракція ОПЗЖ.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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