Через обстріли бойовиків зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція

Без водопостачання залишилося майже 30 тисяч мешканців.

Через обстріли окупантів сьогодні було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яка розташована в "сірій зоні". В результаті без води залишилось понад 29 тисяч людей.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької облдержадміністрації.

Очільник Донецької ОДА Павло Кириленко написав на своїй Facebook-сторінці, що за попередньою інформацією, причина знеструмлення станції – пошкодження ліній електропередач.

"Через зупинку станції тимчасово припинено водопостачання Авдіївки та трьох населених пунктів Очеретинської громади - Ласточкиного, Орлівки та Верхньоторецького... Станом на 14:40 вода до Авдіївки надходить самопливом", - написав Кириленко.

Він зазначив, що в разі потреби "вода буде подаватися за графіком із місцевого резервуару. Теплопостачання здійснюється у звичайному режимі".

Як повідомили в Донецькі ОДА, з 19 лютого внаслідок обстрілу окупантами насосної станції Першого підйому Південно-Донбаського водогону залишилися без води міста Мар’їнка, Красногорівка, Волноваха, Вугледар та Курахове.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська впродовж минулої доби, 20 лютого, 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

21 лютого на Луганщині бойовики, окрім міста Щастя, обстріляли Врубівку. В результаті обстрілів у населених пунктах було пошкоджено лінії електропередач, насосну станцію, резервуарний парк зберігання залишків мазуту.