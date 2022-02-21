Французький авіаперевізник Air France на 22 лютого скасував київські рейси

В авіакомпанії зазначили, що постійно стежать за розвитком геополітичної ситуації на обслуговуваних територіях.

Французький авіаперевізник Air France поінформував своїх пасажирів про "адаптацію програми польотів", зокрема, про коригування розкладу рейсів Air France до/з Києва на 22 лютого, повідомляє "Укрінформ".

В авіакомпанії повідомили, що з метою забезпечення найвищого рівня безпеки польотів постійно стежать за розвитком геополітичної ситуації на територіях, які обслуговують.

"З огляду на ситуацію на місці та як запобіжний захід, рейси AF1752 та AF1753 до та з Києва (KBP) у вівторок, 22 лютого 2022 року, скасовуються. Клієнтів, пов’язаних з цією ситуацією, буде поінформовано в індивідуальному порядку", - зазначили в Air France.

Авіаперевізник повідомив, що буде регулярно переоцінювати ситуацію. В Air France також зауважили, що безпека польотів, клієнтів та екіпажів є їхньою абсолютною вимогою.

Нагадаємо, авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) тимчасово зупиняють виконання більшості рейсів в Україну на тлі зростання напруги на Донбасі.