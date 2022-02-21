Біля будинку народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві журналісти зафіксували кілька мікроавтобусів та автівок. Зараз поруч із будинком перебувають близько 20 одягнутих у чорне та у балаклавах осіб, які схожі на охоронців. Окрім того, там перебуває близько десятка поліцейських.

Фото: Слідство.Інфо

Саме за цією адресою у Києві Віктор Медведчук має перебувати під домашнім арештом. За інформацією "Слідства.Інфо", невідомі особи вантажили бронежилети і сумки під зброю в мікроавтобуси та заправляли автівки. Але згодом про це дізналися у ДБР і нібито направили кілька екіпажів поліції.

"Зараз на місці перебуває також 4 екіпажі патрульної поліції, близько десятка поліцейських, схоже серед них є представники спецпідрозділу. За словами одного із джерел журналістів, поліцейські могли приїхати за викликом Державного бюро розслідувань", – повідомляє видання.

Поліція перекрила одну з прилеглих вулиць біля маєтку Медведчука – обшукує автомобілі з ліхтариками, а також всі автівки, які намагаються виїхати з вулиці. На питання журналістів правоохоронці не відповідають.

Фото: Слідство.Інфо

Також на місці журналісти зафіксували чорний позашляхових Toyota, який за даними джерел "Слідства.Інфо", належить Андрію Мартинову. Це співзасновник детективної охоронної компанії "Шторм», яка вже багато років охороняє Віктора Медведчука.

Фірма "Шторм" належить соратникам Віктора Медведчука по його політичному руху "Український вибір" – Івану Бойченкові та Віктору Чорному. Останній також став однопартійцем Медведчука і цього року разом з ним став депутатом Верховної Ради.

"Шторм" протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілої низки їхніх об’єктів нерухомості по всій країні.

Оновлення. Радник голови МВС Антон Геращенко запевнив, що Медведчук перебуває вдома. Інформація про порушення Медведчуком умов домашнього арешту не підтвердилася.

Він пояснив, що у поліцію надійшла інформація, що нібито до будинку Віктора Медведчука рухаються мікроавтобуси з метою вивезення майна чи порушення Віктором Медведчуком рішення суду про домашній арешт.

"На місце виїхали поліцейські. Інформація про порушення Медведчуком умов домашнього арешту не підтвердилася. Він у себе вдома", – написав Геращенко у своєму офіційному телеграм-каналі.

За інформацією ЗМІ, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі автомобілем близько 19:00 у п’ятницю, 18 лютого.

Сам Віктор Медведчук за приписом суду відбуває домашній арешт у цьому місці до 10 березня.