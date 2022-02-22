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Україна визначить подальші заходи безпеки після консультацій з гарантами Будапештського меморандуму

РФ порушила принаймні два пункти підписаної міжнародної угоди. 

Україна визначить подальші заходи безпеки після консультацій з гарантами Будапештського меморандуму
Фото: mfa.gov.ua

Україна визначатиметься щодо подальших заходів із забезпечення власної безпеки після проведення консультацій із країнами-гарантами Будапештського меморандуму.

У запиті на проведення консультацій йдеться про триваюче порушення Росією її зобовʼязань за цим меморандумом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, Росія порушила зобовʼязання "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй" (пункт 2 Меморандуму).

Також вона порушила зобов’язання "домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї" (пункт 4 Меморандуму). 

МЗС України надіслало офіційні запити з вимогою щодо проведення негайних консультацій високого рівня між Україною та підписантами Будапештського меморандуму щодо невідкладних дій зі зниження напруги та гарантування безпеки України 21 лютого. 

"В залежності від факту проведення цих консультацій та їх результатів, Україна визначатиметься щодо подальших заходів із забезпечення власної безпеки відповідно до її національних інтересів в умовах протидії російській агресії, норм міжнародного права та національного законодавства", – зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Україна тричі робила запит на такі консультації, всі рази – безрезультатно. Під час Мюнхенської безпекової конференції минулої суботи президент Володимир Зеленський оголосив, що зараз Україна скликає консультації вчетверте – і востаннє

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великобританією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

В обмін на відмову від ядерного потенціалу країни зобовʼязувались поважати незалежність і кордони України, та, серед іншого, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, який має гарантувати Україні безпеку, не має юридичних зобовʼязань. Але, на її погляд, західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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