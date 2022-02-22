Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "Л/ДНР"

Це рішення РФ є порушенням міжнародного права і є одностороннім порушенням Мінських угод.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила визнання Росією так званих "ЛНР" і "ДНР".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Ради Європи.

"Визнання Російською Федерацією так званих "народних республік" Донецька та Луганська є порушенням міжнародного права і є одностороннім порушенням Мінських угод, які залишаються єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі", – заявила Пейчинович-Бурич.

У документі наголошується, що Рада Європи підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення та утриматися від подальшого загострення ситуації. Ми наполегливо закликаємо наші держави-члени вирішити свої розбіжності шляхом діалогу на основі поваги до принципів, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що МЗС України сподівається на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту шляхом перемовин. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить постійні переговори із партнерами.

Україна засуджує кроки Кремля з визнання терористичних угруповань на окупованих українських територіях і вимагає запровадити стосовно Росії санкції.