Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
ЗМІ повідомили, що з маєтку Медведчука вивозять майно (оновлено)
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
"Рішення буде прийнято сьогодні", – Путін про визнання ​терористичних "ДНР" і "ЛНР"
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Гра у покер: як Путін програє на власному полі
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Росія визнає "ЛДНР" у "фактично встановлених" межах, - представник Ради Федерації РФ
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації"
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
Путін визнав "незалежність і суверенітет" ОРДЛО та дав завдання парламенту ратифікувати це
ГоловнаПолітика

Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "Л/ДНР"

Це рішення РФ є порушенням міжнародного права і є одностороннім порушенням Мінських угод.

Генсек Ради Європи закликала Росію скасувати визнання "Л/ДНР"
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила визнання Росією так званих "ЛНР" і "ДНР".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Ради Європи.

"Визнання Російською Федерацією так званих "народних республік" Донецька та Луганська є порушенням міжнародного права і є одностороннім порушенням Мінських угод, які залишаються єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі", – заявила Пейчинович-Бурич.

У документі наголошується, що Рада Європи підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати це рішення та утриматися від подальшого загострення ситуації. Ми наполегливо закликаємо наші держави-члени вирішити свої розбіжності шляхом діалогу на основі поваги до принципів, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейській конвенції з прав людини", – сказано в заяві.

Нагадаємо, що МЗС України сподівається на врегулювання російсько-українського збройного конфлікту шляхом перемовин. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить постійні переговори із партнерами.

Україна засуджує кроки Кремля з визнання терористичних угруповань на окупованих українських територіях і вимагає запровадити стосовно Росії санкції.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також