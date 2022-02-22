Верховна Рада готує заяву через визнання Володимиром Путіном “ДНР” і“ЛНР”, яка покаже чітку позицію парламентарів у цьому питанні.

Про це голова партії “Голос” Кіра Рудик заявила за результатами наради голів фракцій та груп зі спікером Русланом Стефанчуком, повідомила кореспондент Lb.ua.

Текст заяви зараз готує комітет з питань міжнародних відносин і незабаром її оголосять у парламенті.

“Зі свого боку ми вважаємо кроки Росїі одностороннім виходом із Мінських домовленостей. Ми вважаємо, що вона порушила всі можливі міжнародні норми та домовленості. Це є причиною та приводом для наших міжнародних партнерів вводити санкції, про які так давно говорили ”, – сказала вона.

Рудик вважає, що насамперед потрібно забезпечити безпеку українських громадян на тимчасово окупованих територіях, надати можливість повернутися до України і виділити додаткові кошти, аби переселенці “могли їх отримати та почувати себе спокійніше”.

Наступним кроком має бути термінове виділення армії додаткового фінансування.

“Якщо зараз не критичний момент для цього, то коли цей критичний момент настане? І у фракції “Голос”, і в інших опозиційних фракцій є достатньо законопроєктів щодо підтримки армії”, – сказала Рудик.

За її словами, у Раді зареєстрували постанову про скасування законопроєкту про спеціальний статус Донецької та Луганської областей і рішення Верховної Ради про амністію бойовикам на цих територіях.

“Оскільки Росія сама вийшла з Мінських домовленостей, ми повинні зафіксувати це, аби санкції міжнародних партнерів більше не були прив’язані до Мінських домовленостей”. – додала депутатка.

Також опозиція закликає президента запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях і оголосити першу хвилю призову резервістів.

“Це потрібно зробити, бо питання, яке зараз задає собі кожен українець – чи зупинеться Путін на цих кордонах тимчасово окупованих територій. Ми переконані зі заяв Путіна вчора, що він не зупинеться. Стягнення військ до наших кордонів свідчить саме про це. Тому Україна має готуватися, а президент має давати дуже чіткі накази, які передбачають наше військове посилення”, – заначила очільниця “Голосу”.

Окрім того, фракція закликала керівництво парламенту внести зміни у порядок денний, аби розглядати сьогодні важливі законопроєкти: щодо фінансування армії та переселенців.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Пізніше Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей.