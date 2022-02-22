Профільний парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготував проєкт заяви Верховної Ради України щодо визнання Путіним ОРДЛО.

Про це в кулуарах Ради заявив член Комітету та нардеп фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

"Щойно на засіданні комітету узгоджено текст, узгоджено одноголосно. Фактично ми говоримо про консолідовану позицію ВР із цього питання. Вона суголосна і будується на політичних елементах заяви президента Володимира Зеленського", – розповів Яременко.

Він додав, що Рада скористається можливістю звернутися до міжнародного співтовариства донесенням власної позиції та озвучив її.

"Україна не визнає і вважає таким, що не має жодної юридичної сили рішення РФ, яким вона практично припинила Мінський миротворчий процес і вийшла з нього", – зазначив народний депутат.

У відеозверненні до українців, записаному вночі після визнання країною-агресором “незалежності” нелегітимних формувань “ДНР” і “ЛНР”, які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей, президент Зеленський заявив, що міжнародно визнані кордони України залишаться попри все.