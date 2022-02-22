Зеленський не виключив введення воєнного стану в разі подальшої ескалації

"Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації".

Президент України Володимир Зеленський не виключив введення воєнного стану в разі погіршення безпекової ситуації через дії Росії.

Про це він повідомив на брифінгу з нагоди візиту президента Естонії Алара Каріса.

"Щодо військового стану дуже просто – це питання для нас зрозуміло. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджено військовий стан", – повідомив він.

Глава держави також закликав іноземних партнерів швидко впровадити санкції проти Росії.

Після визнання "незалежності" ОРДЛО Росією нардеп, член оборонного комітету Сергій Рахманін сказав, що Україні слід готуватися до часткового впровадження воєнного стану.

"Йдеться про запровадження воєнного стану щонайменше на території Донецької і Луганської областей, а бажано – на території всіх областей, які межують з Росією та Білоруссю. Чому це потрібно? Запровадження воєнного стану і оголошення війни – різні речі. Розмова про те, що це буде сіяти паніку – це ні про що, тому що насправді паніку буде сіяти безвідповідальність і бездіяльність влади", – зазначив він.

За його словами, воєнний стан потрібний, адже він впроваджує цілу систему для забезпечення національної безпеки.

"Це означає цілодобову охорону і оборону тактичних обʼєктів, патрулювання, стоп-колеса, закриття кордонів, комендантська година – ціла низка речей, покликаних убезпечити нас від небажаних наслідків. Це передавання в тих територіях, які можуть піддаватися агресії, влади з рук цивільних до рук військових", – зазначив Рахманін.

Він підкреслив, що в будь-який момент воєнний стан можна скасувати.