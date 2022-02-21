Якби у 2008 році Україна отримала ПДЧ в НАТО, зараз у Європі було б безпечніше, - Порошенко

Якби Україна ще у 2008 році отримала ПДЧ в НАТО, Європа сьогодні почувалася б набагато безпечніше. Про це в інтерв’ю польській радіостанції RMF FM сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Путін висунув ультиматум і сказав, що Україна буде в НАТО тільки тоді, коли Росія дозволить. Чи зараз ми зробимо так, щоб повернутися до кордонів 97 року і виключити з НАТО, наприклад, Болгарію і Румунію? Або прибрати натівське озброєння, натівські бази з Болгарії і Румунії, а може й з Польщі?» – зауважив Порошенко.

На його думку, влітку цього року на саміті 2022 року в Мадриді потрібно надати Грузії і Україні План дій щодо членства в НАТО, а долю майбутнього членства України в НАТО вже буде український народ, українська влада і країни члени НАТО.

«Історія не терпить умовного способу, але зараз вже очевидно, якби в 2008 році на Бухарестському саміті було прийнято рішення про надання Україні Плану дій щодо членства, а до 2014 року Україна би стала членом НАТО – в Європі було б безпечніше. Не тільки Україні, Польщі, Чехії, Словаччини, Естонії, скандинавським країнам – всім було б набагато безпечніше», – переконаний Порошенко.

«У 2014 році ніякий Будапештський меморандум, ніякі інші формати, де немає гарантій, не спрацювали б, коли Росія пішла в атаку. Знаєте чому? Тому що пост-воєнна європейська і світова система безпеки базувалася на Ялтинських рішеннях. На тому, що існує єдиний орган, який дозволяє застосовувати військову силу в будь-яких конфліктах по світу. Цей орган називається Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, де рішення приймаються консенсусом постійних членів. Але коли один з п’яти постійних членів є агресором, система зруйнована. Росія зруйнувала не просто державні кордони України, суверенітет, територіальну цілісність держави. А Росія зруйнувала глобальну систему безпеки», – констатував лідер «Європейської Солідарності».

«Альтернативою цьому ми можемо запропонувати тільки НАТО з її п’ятою статтею. Полякам дуже пощастило, що вони своєчасно вступили до ЄС і вступили до НАТО», – резюмує Петро Порошенко.