Токшоу Пальчевського дискредитує телеканал "Дом" та загрожує реінтеграції окупованих територій, – Незалежна медійна рада

Незалежна медійна рада виступила із заявою щодо токшоу екскандидата в мери Києва, ведучого Андрія Пальчевского на телеканалі "Дом". Рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевський дискредитує державний телеканал та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій через сумнівність репутації та яскраво виражені проросійські погляди ведучого.

Заява оприлюднена "Детектор медіа".

Як відомо, державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", до якого належить "ДОМ", провело мистецький конкурс та обрало для закупівлі соціальне шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".

У тендері наведено обґрунтування: "Андрій Пальчевський — медійна особистість, яка здатна привернути увагу до шоу та стати її рушійною силою. [...] Проєкт має виховний ефект та соціально важливий для людей. Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. [...] Соціальне токшоу на телеканалі — це ознака розмови з суспільством. [...] Програма несе виховну функцію".

Медійна рада зазначає, що Пальчевський балотувався до Держдуми Росії від Партії любителів пива та є співвласником компанії Eurolab разом із громадянином РФ.

Із 2018 року він активно фігурує на проросійських телеканалах в Україні.

"Незалежна медійна рада вважає, що з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі «ДОМ». За останні три роки він працював лише на маніпулятивних та низькоякісних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державний мовник. Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу «Дом» — спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи", – йдеться у заяві.

Члени ради вважають, що запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал «Дом» може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Зокрема через те, що він просуває наративи про близькість із РФ і покладає провину за розвʼязання війни на Київ.

Також Пальчевський поширював дискримінаційні переконання.

"Незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, адже в результаті такої співпраці може бути зруйнована репутація каналу «Дом», а зміст попередньої діяльності пана Пальчевського очевидно суперечить оголошеній місії телеканалу. Також не можна допускати навіть можливості поширення російської пропаганди від імені української держави", – підсумовується в заяві.