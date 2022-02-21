Зеленський провів термінові консультації з Макроном та Шольцом і розпорядився скликати РНБО

Все це відбулося у зв'язку із заявами, які пролунали сьогодні на засіданні Ради безпеки Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з главою Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Інформація про переговори з'явилася на офіційному Twitter-акаунті Зеленського.

Розмова була терміновою "у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський повідомив, що розпорядився скликати з цього приводу РНБО.

Таку ж розмову з Шольцом і Макроном провів російський президент Володимир Путін.

Як повідомило російське агентство "ТАСС", Путін розповів очільникам Німеччини і Франції про підсумки сьогоднішнього засідання Ради безпеки РФ.

Під час переговорів російський президент заявив, що має намір підписати указ про визнання незалежності самопроголошених республік.

Нагадаємо, Путін зібрав 21 лютого Радбез РФ для обговорення ситуації на Донбасі.

Під час засідання російський президент заявив, що Росія ще сьогодні, 21 лютого, ухвалить рішення щодо визнання незалежності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.

Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом". Тему звернення не назвали, однак ймовірно йтиметься про визнання "ЛДНР".

Цього ж дня бойовики "ЛДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати самопроголошені республіки. Вони також повідомили, що хочуть укласти договір з Росією про "дружбу та співпрацю" у сфері оборони.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з проханням негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.