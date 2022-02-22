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Держдума Росії ратифікувала укази Путіна про "визнання незалежності" ОРДЛО

Ратифікацію ще має затвердити Рада федерації. 

Держдума Росії ратифікувала укази Путіна про "визнання незалежності" ОРДЛО
Фото: EPA/UPG

Державна дума РФ ратифікувала укази президента РФ Володимира Путіна щодо "визнання незалежності" "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. 

Про це повідомляє російське агентство РБК.

В указі про визнання президент країни-агресора спирається на "волевиявлення народів" "ДНР" і "ЛНР" та "відмову України" від мирного врегулювання конфлікту згідно з Мінськими домовленностями. 

МЗС Росії доручено провести перемовини з ватажками в ОРДЛО щодо встановлення дипломатичних відносин. Міноборони доручено "забезпечити реалізацію Збройним силам РФ функцій із підтримання миру", що фактично означає дозвіл на офіційне введення російських військ на тимчасово окуповані території України.

Указ ще має ратифікувати верхня палата парламенту – Рада федерації. Вони також збираються ратифікувати угоди про "дружбу, співробітництво та взаємну допомогу"ОРДЛО. Вони передбачають, серед іншого, "співпрацю в усуненні загрози миру та протидії актам агресії проти них з боку будь-якої держави чи групи держав". Також передбачена військова допомога і право на будівництво та використання військової інфраструктури і баз в ОРДЛО для військ Росії.

Нагадаємо, учора президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це. 

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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