​В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову Держдуми Росії Володіна

Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави.

За матеріалами Служби безпеки України, суд заочно присудив 15 років позбавлення волі голові Державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Володіна визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави).

Він є довіреною особою Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення Росії. Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість "голосів" депутатів.

Згодом спікер він організував ратифікації так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією і терористичними організаціями "ЛНР-ДНР".

Володін продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій України і підтримує війну. Про це він часто заявляє під час засідань Держдуми та в ефірах кремлівських пропагандистів.

"Оскільки він перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання", – зазначили в СБУ.