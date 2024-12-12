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ЗМІ: у Москві ліквідували посадовця КБ "Марс". Він займався модернізацією ракет, якими б’ють по Україні

Джерела у Силах оборони повідомляють, що це була спецоперація ГУР.

ЗМІ: у Москві ліквідували посадовця КБ "Марс". Він займався модернізацією ракет, якими б’ють по Україні
Михайло Шатський
Фото: соцмережі

У Москві ліквідували Михайла Шатського - заступника генерального конструктора КБ "Марс" і начальника відділу програмного забезпечення. Він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська РФ використовують для ударів по Україні, передає РБК-Україна із посиланням на джерела в Силах оборони України та на колишнього російського телеведучого Олександра Невзорова. 

"Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідований особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайло Шатський", - написав Невзоров у телеграмі.

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За його словами, Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч невинних українців.

Інформацію про ліквідацію цього російського посадовця підтвердили РБК-Україна джерела в Силах оборони України. Співрозмовники також повідомили, що це була операція ГУР.

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