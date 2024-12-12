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Два пов'язані з олігархами феросплавні заводи викрили на ухиленні від сплати податків

За даними слідства, підприємства продавали свою продукцію за кордон, а валютна виручка до країни не поверталася. 

Два пов'язані з олігархами феросплавні заводи викрили на ухиленні від сплати податків
Заводи викрили на ухиленні від сплати податків
Фото: БЕБ у Telegram

Бюро економічної безпеки викрило два феросплавні заводи, пов'язані з "відомими українськими олігархами", в ухиленні від сплати близько 1,2 млрд гривень податків під час експорту продукції.

За даними слідства, підприємства тривалий час експортували свою продукцію із заниженою вартістю до Австрії, Кіпру та інших країн. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомили в пресслужбі бюро

Валютна виручка від продажу феросплавної продукції за кордон (а це 90 % сировини) не поверталася в Україну. За 2022-2023 заводи експортували сировину орієнтовною вартістю в 853 млн доларів. 

"Зокрема сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн", – йдеться у повідомленні. 

"Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на згадуваних підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні. 

За даними "Дзеркала тижня", йдеться про Нікопольський та Запорізький заводи, що належать Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. 

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