​На Одещині чоловік "на замовлення" підпалив сільраду

На Одещині поліцейські затримали молодика, який підпалив будівлю сільради "на замовлення". Унаслідок пожежі вщент вигорів хол. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Пожежу виявив голова старостинського округу, прийшовши вранці на роботу. На місце негайно були викликані вогнеборці, які ліквідували займання, а поліцейські розпочали пошуки палія.

Правопорушника, яким виявився 20-річний місцевий мешканець, встановили того ж ранку. Поліцейські з’ясували, що в одному з месенджерів невідома особа запропонувала молодикові за грошову винограду спалити поштове відділення, що знаходиться в сільраді. Той погодився.

"Уночі, у комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачене покарання, зловмисник розбив у будівлі сільради два вікна, підпалив сірниками папір, який приніс із собою, і кинув усередину. Вогонь розгорівся в холі, унаслідок чого в ньому вигоріло все майно", – розповіли в поліції.

Попередньо, своїми діями зловмисник спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді на суму 85 тисяч гривень.

Злочин кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу та карається позбавленням волі на строк до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Раніше в Харкові затримали серійного палія, який підпалив відділення пошти та комунальне підприємство.