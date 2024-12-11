На півдні України затримали ще двох паліїв, які працювали на спецслужби РФ

Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали ще трьох агентів-підпалювачів, які на замовлення російських спецслужб палили авто та будівлі на півдні України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відомо, що затримані були дистанційно завербовані окупантами на Телеграм-каналах, де їм обіцяли "швидкі заробітки". Втім, замість коштів підпалювачі отримали підозру у вчиненні злочинів і перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

В Одеській області затримано 24-річного фігуранта, який протягом жовтня-листопада підпалив вісім поштових відділень на прибережній території області.

Для вчинення злочинів молодик розбивав вікна будівель, а потім виливав у приміщення легкозаймисту суміш та підпалював її. Окрім поштових відділень зловмисник планував спалити одну із місцевих адмінспоруд Пенсійного фонду України. Однак його затримали правоохоронці і він не встиг цього зробити.

Ще одного російського агента затримали «на гарячому», коли він підпалив службовий позашляховик ЗСУ, а потім фіксував загоряння на камеру мобільного телефону.

У Миколаєві правоохоронці затримали ще одного ворожого поплічника, який підпалив трансформаторну підстанцію, що живить цілий мікрорайон міста.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та інші докази співпраці з агресором.

За викрити фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.