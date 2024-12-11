Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему IRIS-T і пускові установки Patriot

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot, передає пресслужба українського уряду.

“Під час VII Українсько-німецького економічного форуму канцлер Олаф Шольф підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot. Дякуємо за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 10-12 систем Patriot, щоб закрити небо. За словами президента, це зробить війну Путіна беззмістовною.