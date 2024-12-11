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Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему IRIS-T і пускові установки Patriot

Загальна допомога Німеччини Україні вже склала 37 млрд євро.

Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему IRIS-T і пускові установки Patriot
ЗРК IRIS-T
Фото: Генштаб ЗСУ

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot, передає пресслужба українського уряду. 

“Під час VII Українсько-німецького економічного форуму канцлер Олаф Шольф підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року шосту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot. Дякуємо за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 10-12 систем Patriot, щоб закрити небо. За словами президента, це зробить війну Путіна беззмістовною.

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