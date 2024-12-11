На Вінниччині сталися 2 випадки отруєння продуктами горіння. Постраждалих, серед яких діти, госпіталізовано

На Вінниччині сталися випадки отруєння продуктами горіння та чадним газом, повідомляє ДСНС.

Сьогодні вранці, 11 грудня, у м. Тульчин вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу в житловому будинку. Внаслідок загоряння постраждали 55-річна жінка та її 11-річна онука, які отруїлися продуктами горіння. Їх було терміново госпіталізовано до лікарні. Причини пожежі наразі встановлюються.

Крім того, напередодні пізно ввечері у м. Вінниця 39-річна жінка та її двоє дітей (17 і 5 років) потрапили до лікарень через отруєння чадним газом.

Рятувальники вкотре закликають бути пильними:

Перевіряйте справність опалювальних систем.

Забезпечте правильну вентиляцію приміщень.

Регулярно провітрюйте оселі.

У листопаді на Житомирщині через отруєння чадним газом загинули четверо людей, серед яких підліток. Трагедія сталася у приватному житловому у Коростенському районі.