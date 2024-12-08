У передмісті Миколаєва місцевий мешканець врятував чотирьох дітей, які ледь не згоріли на пожежі.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У селі Мішково-Погорілове загорівся житловий будинок. Повз проїжджав місцевий мешканець Артем Морошко, який знав, що у помешканні знаходяться малолітні діти, тому одразу кинувся всередину.

“Із щільно задимленого приміщення вивів чотирьох дітей 2016, 2023 та двох 2021 р.н і відвів їх до сусідів”, ‒ розповіли у ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. Причина її виникнення наразі встановлюється.