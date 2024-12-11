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Зеленський про нічні удари по РФ: це саме та далекобійність, яка повертає Росію до реальності, що війну потрібно завершувати

Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

Зеленський про нічні удари по РФ: це саме та далекобійність, яка повертає Росію до реальності, що війну потрібно завершувати
Зеленський на засіданні РНБО

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні удари по РФ, зазначивши, що це саме та далекобійність, яка повертає Росію до реальності, що війну потрібно завершувати. Про це глава держави повідомив у соцмережах. 

“Доповідь Головкома Сирського. Передусім хочу подякувати нашим воїнам Збройних Сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях. Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей”, – написав Зеленський.Він зазначив, що Головком доповів щодо деталей ураження.

“Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати”, – зауважив глава держави.

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Головнокомандувач доповів і щодо всіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати.

Доповів Головком і щодо ситуації в районах проведення Курської операції. Там українські воїни максимально зменшують російський воєнний потенціал, що є основною метою зараз.

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