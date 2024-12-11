Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 6

Пошукова операція станом на ранок тривала.

LB.ua в Google News

Фото: ДСНС у Telegram

Наслідки удару по Запоріжжю

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести. 22 людини поранені.

Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в ДСНС. На місці працюють усі екстрені служби міста, психологи надають допомогу громадянам.

"Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні станом 7:08.