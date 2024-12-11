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Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 6

Пошукова операція станом на ранок тривала. 

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 6
Наслідки удару по Запоріжжю
Фото: ДСНС у Telegram

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести. 22 людини поранені.

Аварійно-пошукові роботи тривають, повідомили в ДСНС. На місці працюють усі екстрені служби міста, психологи надають допомогу громадянам.

"Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні станом 7:08.

  • Учора вдень ворог атакував Вознесенський район міста. Повністю зруйнував приватну лікарню, були пошкоджені розташовані поруч будівлі. Серед потерпілих – щонайменше двоє лікарів. 
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