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Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 757 340 військових.

Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 757 340 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 757340 (+1400)
  • танків ‒ 9526 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 19616 (+20) 
  • артилерійських систем – 21067 (+3)
  • РСЗВ – 1253 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4) 
  • крилаті ракети ‒ 2859 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36)
  • спеціальна техніка ‒ 3641 (+4)

Дані уточнюються 

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