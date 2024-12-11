За минулу добу Сили оборони ліквідували 1400 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 757 340 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 757340 (+1400)
- танків ‒ 9526 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 19616 (+20)
- артилерійських систем – 21067 (+3)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1023 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4)
- крилаті ракети ‒ 2859 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36)
- спеціальна техніка ‒ 3641 (+4)
Дані уточнюються