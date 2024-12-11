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Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для F-16

Загальна вартість угоди складає понад 266 мільйонів доларів.

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для F-16
F-16
Фото: ОПУ

Агентство США з питань співробітництва у сфері безпеки на своєму сайті повідомило про надання Державним департаментом згоди на продаж Україні обладнання для обслуговування винищувачів F-16. Зі свого боку відомство надало відповідну сертифікацію, про що повідомило Конгрес.

Йдеться про системи планування місій, завантажувачі, модифікації, запасні та ремонтні частини, інженерно-технічні послуги, документацію та інші компоненти для підтримання літаків у робочому стані. Загальна сума угоди складає понад 266 мільйонів доларів.

Агентство зазначило, що продаж "не змінить основний військовий баланс у регіоні та не потребує призначення представника уряду США в Україні або підрядника".

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