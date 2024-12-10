Міноборони: військові зможуть подати через Армія+ електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку

Українські військові зможуть подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку російських окупантів через застосунок Армія+.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що в опитуванні стосовно цієї процедури взяли участь близько 18 тис. військових, таким чином воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в Армія+.

“Ми почули про проблеми процесу — і вирішили запустити новий сервіс для отримання винагороди. Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників”, - написала Черногоренко.

Заступниця міністра запевнила, що завдяки Армія+ кожен військовослужбовець зможе швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання. Протягом 72 годин з моменту погодження рапорту він має отримати заслужену винагороду.