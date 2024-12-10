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Верховний Суд залишив у силі вирок громадянину Молдови, що спробував підкупити військового прокурора

Сергія Неруха визнали винуватим і призначили 5 років тюрми.

Верховний Суд залишив у силі вирок громадянину Молдови, що спробував підкупити військового прокурора
Судно Sky Moon
Фото: sorintitu/vesseltracker.com

Верховний Суд залишив у силі вирок іноземцю, який надав 75 тисяч доларів військовому прокурору.

Про це повідомила пресслужба суду.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Відповідно до цих рішень громадянина Молдови Сергія Неруха визнали винуватим у пропозиції надання та наданні неправомірної вигоди службовій особі і призначили 5 років тюрми.

Крім того, до молдованина застосували спеціальну конфіскацію і вилучили у власність держави 75 тисяч доларів. 

  • Судно Sky Moon було арештоване за незаконне відвідування Криму. 
  • У 2017 році рішенням суду його конфіскували на користь держави, а потім вирішили передати Військово-морським силам України.
  • У травні 2021 року співвласник компанії, якій належало арештоване судно та вантаж, аби зняти арешт й уникнути можливої конфіскації запропонував хабар прокурору військової прокуратури. 
  • Надалі, під час зустрічі, яка відбулася під контролем правоохоронних органів, засуджений передав прокурору $75 тисяч. 
  • Вищий антикорупційний суд виніс 12 травня вирок Неруху.
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