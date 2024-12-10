Верховний Суд залишив у силі вирок громадянину Молдови, що спробував підкупити військового прокурора

Сергія Неруха визнали винуватим і призначили 5 років тюрми.

Верховний Суд залишив у силі вирок іноземцю, який надав 75 тисяч доларів військовому прокурору.

Про це повідомила пресслужба суду.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Відповідно до цих рішень громадянина Молдови Сергія Неруха визнали винуватим у пропозиції надання та наданні неправомірної вигоди службовій особі і призначили 5 років тюрми.

Крім того, до молдованина застосували спеціальну конфіскацію і вилучили у власність держави 75 тисяч доларів.