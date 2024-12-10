Верховний Суд залишив у силі вирок громадянину Молдови, що спробував підкупити військового прокурора

Верховний Суд залишив у силі вирок іноземцю, який надав 75 тисяч доларів військовому прокурору.
Про це повідомила пресслужба суду.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Відповідно до цих рішень громадянина Молдови Сергія Неруха визнали винуватим у пропозиції надання та наданні неправомірної вигоди службовій особі і призначили 5 років тюрми.
Крім того, до молдованина застосували спеціальну конфіскацію і вилучили у власність держави 75 тисяч доларів.
- Судно Sky Moon було арештоване за незаконне відвідування Криму.
- У 2017 році рішенням суду його конфіскували на користь держави, а потім вирішили передати Військово-морським силам України.
- У травні 2021 року співвласник компанії, якій належало арештоване судно та вантаж, аби зняти арешт й уникнути можливої конфіскації запропонував хабар прокурору військової прокуратури.
- Надалі, під час зустрічі, яка відбулася під контролем правоохоронних органів, засуджений передав прокурору $75 тисяч.
- Вищий антикорупційний суд виніс 12 травня вирок Неруху.