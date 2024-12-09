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На Львівщині викрили чинного та колишнього голів спецсуду на вимаганні $1 млн

За гроші чиновники обіцяли ухвалення «потрібних» рішень, а також запобігти замовному вбивству викривача.

На Львівщині викрили чинного та колишнього голів спецсуду на вимаганні $1 млн
Вилучені гроші
Фото: НАБУ

У Львівській області викрили чинного та колишнього голів Господарського суду області на вимаганні від представника приватної компанії неправомірної вигоди у розмірі 1 млн дол. США. 

Про це повідомили у НАБУ та САП

За вказану суму обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол. США.

Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. 

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

Це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

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