Екссуддя Тандир, який скоїв смертельну ДТП, перебуватиме під вартою до лютого

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, обвинувачений перебуватиме під вартою до 2 лютого 2025 року включно.На засіданні із продовження строку дії запобіжного захожу, що мало відбутись 29 листопада, обвинувачений розірвав договір з адвокатом. Відтак суд призначив безоплатного захисника, який клопотав про перенесення засідання через необхідність ознайомитися з матеріалами справи.

Вже на засіданні 4 грудня обвинувачений заявив відвід судді, який не задовольнили.

Під час судового засідання 5 грудня він знову заявив відвід судді, який також не був задоволений судом, після чого обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.