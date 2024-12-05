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Екссуддя Тандир, який скоїв смертельну ДТП, перебуватиме під вартою до лютого

Йому продовжили запобіжний захід без можливості внесення застави.

Екссуддя Тандир, який скоїв смертельну ДТП, перебуватиме під вартою до лютого
Фото: Грунт

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. 

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, обвинувачений перебуватиме під вартою до 2 лютого 2025 року включно.На засіданні із продовження строку дії запобіжного захожу, що мало відбутись 29 листопада, обвинувачений розірвав договір з адвокатом. Відтак суд призначив безоплатного захисника, який клопотав про перенесення засідання через необхідність ознайомитися з матеріалами справи. 

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Вже на засіданні 4 грудня обвинувачений заявив відвід судді, який не задовольнили. 

Під час судового засідання 5 грудня він знову заявив відвід судді, який також не був задоволений судом, після чого обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

  • ДТП за участю Тандира трапилася у ніч на 26 травня 2023 року. Тоді голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
  • На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
  • Згодом його заарештували на неодноразово продовжували запобіжний захід. Адвокати також просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.
  • Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення обвинуваченого з посади судді.
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