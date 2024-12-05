Екссуддя Тандир, який скоїв смертельну ДТП, перебуватиме під вартою до лютого

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу колишньому судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, обвинувачений перебуватиме під вартою до 2 лютого 2025 року включно.На засіданні із продовження строку дії запобіжного захожу, що мало відбутись 29 листопада, обвинувачений розірвав договір з адвокатом. Відтак суд призначив безоплатного захисника, який клопотав про перенесення засідання через необхідність ознайомитися з матеріалами справи.
Вже на засіданні 4 грудня обвинувачений заявив відвід судді, який не задовольнили.
Під час судового засідання 5 грудня він знову заявив відвід судді, який також не був задоволений судом, після чого обвинуваченому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
- ДТП за участю Тандира трапилася у ніч на 26 травня 2023 року. Тоді голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- Згодом його заарештували на неодноразово продовжували запобіжний захід. Адвокати також просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.
- Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення обвинуваченого з посади судді.