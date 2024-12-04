Апеляція ВАКС підтвердила законність конфіскації активів у посадовця ДБР та його дружини

Йдеться про квартиру у Києві, машиномісце та частину вартості квартири, яку оформили на родичку.

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність конфіскації частини активів працівника ДБР та його дружини.

Про це йдеться у повідомленні Апеляційної палати ВАКС та Центру продидії корупції.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг сторін на рішення ВАКС від 24.07.2024 про визнання необґрунтованими частини активів заступника начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР та його дружини й стягнення їх вартості у дохід держави", – зазначили у АП ВАКС.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов САП і визнав необґрунтованими активи вказаних осіб та стягнув у дохід держави квартиру у м. Києві та машиномісце. Також суд визнав частково необґрунтованим актив у вигляді ще однієї столичної квартири та стягнув у дохід держави частину її вартості загальною сумою у понад 2,5 млн грн.

Проте за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу ВАКС – без змін. Рішення ухвалено з окремою думкою судді Віктора Панкулича.

Постанова набрала законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Як пише ЦПК, йдеться про заступника начальника управління ДБР Артема Чапчая і його дружину Юлію Аполоніну, яка є працівницею прокуратури.

Зокрема, ВАКС визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:

квартиру в Києві в ЖК «Французький квартал 2» за майже 3,8 млн грн, яку оформили на бабусю прокурорки;

машиномісце, придбане за 700 тисяч грн і оформлене на тітку прокурорки.

2,5 млн грн як частину вартості квартири у Києві, оформленої на тітку прокурорки.

Придбана у 2022 році квартира обійшлась подружжю в майже 2,8 млн грн. Суд вирішив, що у сім’ї була лише частина коштів, яка покривала вартість помешкання, тому стягнув на користь держави 2,5 млн грн.

Стягнення цих активів стало можливе завдяки механізму цивільної конфіскації.