Затримали неповнолітню мешканку Чернігова, яка "здавала" росіянам українську ППО

Дівчина їздила на таксі по місцевості, фіксувала координати і передавала їх ворогу.

СБУ затримала неповнолітню агентку російського ГРУ, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку РФ втягнула у злочинну діяльність. Дівчина допомагала рашистам готувати новий повітряний удар по регіону.

Вона почала "співпрацю" із ворогом у листопаді 2024 року через месенджер Telegram. За гроші, які вона отримувала на карту, затримана мала допомагати у зборі даних про місця розташування підрозділів ЗСУ на території міста Чернігова та прилеглих населених пунктів.

Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.

Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти. Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з «потрібними» геолокаціями.

Фото: СБУ Переписка зрадниці із ворогом

Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала «на гарячому», коли вона фотографувала оборонний об’єкт.

Виявилося, що дівчина перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.