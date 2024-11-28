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Суд у Львові продовжив Стахіву арешт і визначив заставу

Йому заборонено виїжджати за межі Львівської області.

Суд у Львові продовжив Стахіву арешт і визначив заставу
Фото: Суспільне Львів/Іванка Дусько

Сьогодні Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід для Остапа Стахіва ‒ арешт і встановив заставу у розмірі 908 тисяч гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України. Вчора суд оголосив перерву на прохання адвоката підозрюваного Миколи Кремінця.

Сьогодні, заслухавши сторони, суд пішов у нарадчу кімнату. Суд оголосив запобіжний захід для Остапа Стахіва ‒ арешт із правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень до 25 грудня 2024 року включно. Також йому заборонено виїжджати за межі Львівської області.

Остапа Стахіва підозрюють у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання ‒ позбавлення волі на три роки;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання ‒ позбавлення волі на вісім років.

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25 вересня правоохоронці повідомили про обшуки у Стахіва. За даними СБУ, він за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії “підбурював” людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом “руху антивакцинаторів”.

Окрім цього він організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні.

За інформацією правоохоронців, під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку.

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