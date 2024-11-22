Прокурор МКС Карім Хан закликав країни-учасниці виконувати зобов'язання щодо Римського статуту

Прокурор МКС Карім Хан закликав всі країни-учасниці виконувати свої зобов'язання щодо Римського статуту, поважаючи та виконуючи ці рішення суду.
Про це йдеться у заяві прокурора, передає Укрінформ.
“Ми також вітаємо співпрацю з державами, які не є учасниками Римського статуту, у роботі над притягненням до відповідальності та дотриманні міжнародного права”, - сказав Карім Хан.
Він запевнив, що запити на видачу ордерів на арешт були подані після незалежного розслідування і на основі об'єктивних доказів, які можна перевірити.
“Рішення незалежних суддів підтверджує, що міжнародне гуманітарне право має дотримуватися за будь-яких обставин за допомогою справедливих та неупереджених судових процесів”, - наголосив прокурор МКС.
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Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
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Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
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В Офісі Нетаньягу назвали антисемітським рішення МКС про ордери на арешт та звинуватили Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості.
- Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.