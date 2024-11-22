Прокурор МКС Карім Хан закликав країни-учасниці виконувати зобов'язання щодо Римського статуту

Також МКС вітає співпрацю з державами, які не є учасниками Римського статуту.

Прокурор МКС Карім Хан закликав всі країни-учасниці виконувати свої зобов'язання щодо Римського статуту, поважаючи та виконуючи ці рішення суду.

Про це йдеться у заяві прокурора, передає Укрінформ.

“Ми також вітаємо співпрацю з державами, які не є учасниками Римського статуту, у роботі над притягненням до відповідальності та дотриманні міжнародного права”, - сказав Карім Хан.

Він запевнив, що запити на видачу ордерів на арешт були подані після незалежного розслідування і на основі об'єктивних доказів, які можна перевірити.

“Рішення незалежних суддів підтверджує, що міжнародне гуманітарне право має дотримуватися за будь-яких обставин за допомогою справедливих та неупереджених судових процесів”, - наголосив прокурор МКС.